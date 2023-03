Michelle Yeoh vince l’Oscar: la reazione della madre al momento dell’annuncio

La famiglia e gli amici di Michelle Yeoh si sono riuniti a Kuala Lumpur per seguire la notte degli Oscar ed esultare per la conquista della statuetta come miglior attrice protagonista, la prima volta nella storia degli Academy Awards per un'attrice asiatica.

"È una ragazza che lavora sodo, lo sapete. Lo sanno tutti", ha detto la madre di Yeoh, Janet Yeoh, ai giornalisti presenti alla festa in onore della figlia, aggiungendo che non aveva dubbi che sua figlia avrebbe vinto il premio.

Michelle Yeoh è la prima attrice asiatica a vincere l'Oscar come migliore attrice protagonista nella storia del cinema. Yeoh interpreta il ruolo di una donna, madre, moglie e titolare di una lavanderia che finisce in un mondo parallelo, in "Everything everywhere all at once".

“Questa statuetta è un faro di speranza e di possibilità”, ha detto una emozionata Michelle Yeoh, “sta a dimostrare che i sogni si sognano davvero e non lasciate che nessuno vi dica che avete superato una certa età per sognare. non sarei qua stasera”.

Poi i ringraziamenti: "Voglio dedicare questo premio a mia madre, a tutte le mamme del mondo perché sono veramente loro le super eroine. La mia è in Malesia con la famiglia, vi voglio bene, ve lo porto a casa questo premio. grazie per avermi dato la possibilità di essere qui stasera, alle mie figlie e grazie all'Academy. è un sogno che si realizza", ha aggiunto l'attrice di "Everything everywhere all at once" per la regia di Daniel Kwan e Daniel Scheinert con lo pseudonimo di The Daniels.