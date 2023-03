Migliaia in piazza a Lisbona per protestare contro i salari troppo bassi

Migliaia di persone hanno marciato oggi a Lisbona per chiedere un aumento dei salari e altre misure per contrastare l'aumento del costo della vita. La marcia, indetta dalla Cgtp, la principale confederazione sindacale del Paese, è arrivata il giorno dopo lo sciopero nazionale dei dipendenti pubblici a sostegno dell'aumento dei salari. La protesta ha colpito la raccolta dei rifiuti, le scuole e gli ospedali. Il sindacato chiede al governo di attuare un pacchetto di misure contro la povertà, tra cui il controllo dei prezzi dei beni di prima necessità e interventi per limitare l'impennata degli affitti e il costo dei mutui immobiliari. Nel 2022 l'inflazione ha raggiunto il 7,4%, il livello più alto degli ultimi 30 anni. La segretaria generale della Cgtp, Isabel Camarinha, ha detto alla folla di volere aumenti salariali di almeno il 10%, superiori al tasso di inflazione, e non meno di un aumento di 100 euro per tutti i lavoratori.