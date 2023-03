La storia della nave Louise Michel, finanziata da Banksy, che salva i migranti nel Mediterraneo

L'imbarcazione Louise Michel deve il suo nome alla femminista e anarchica francese vissuta nell’800, ha cominciato le operazioni di ricerca e soccorso dei migranti in mare nel 2020. Finanziata dallo street-artist e attivista Banksy, è lunga 31 metri e batte bandiera tedesca, ora si trova in stato di fermo sull'isola di Lampedusa . Sabato 25 marzo ha operato il soccorso di 5 imbarcazioni con a bordo decine di migranti, comprese donne e bambini.

La storia di questa imbarcazione, colorata di rosa con lo stile pop che contraddistingue le opere dell'artista inglese, comincia con un email inviata alla capitana Pia Klemp:

“Ciao Pia, ho letto della tua storia sui giornali, sembri un tipo tosto. Sono un artista del Regno Unito e ho dedicato diverse opere alla crisi legata ai migranti. Ovviamente non posso tenere i soldi, potresti usarli per comprare una nuova imbarcazione o qualcosa del genere? Per favore, fammi sapere. Ben fatto. Banksy”.

Così è stata rimessa a nuovo la motovedetta francese Suroît , originariamente costruita per la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, ed è salpata nel Mediterraneo insieme alla ONG che porta lo stesso nome: Louise Michel.

L'equipaggio della prima missione era composto da 10 attivisti. Tra di loro Lea Reisner e Claire Faggianelli, entrambe associate in passato alla Sea-Watch e ad altre organizzazioni di soccorso.