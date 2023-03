Migranti. La Geo Barents soccorre 190 persone al largo delle coste libiche - Video

Durante la notte, in seguito a una segnalazione di Alarm Phone, il team di Medici Senza Frontiere (MSF) a bordo della Geo Barents ha soccorso 190 persone, tra cui alcuni minori non accompagnati che si trovavano su una barca in difficoltà al largo delle coste libiche.

Il soccorso è stato effettuato dopo che l’imbarcazione su cui viaggiavano è stata stabilizzata dalla nave umanitaria Louise Michel che ha anche distribuito i giubbotti di salvataggio. Lo riferisce la stessa ONG.

Terminate le operazioni di trasbordo, un’operatrice di MSF ha accolto i migranti radunati sul ponte della nave per rassicurarli: “Benvenuti sulla Geo Barents di Medici Senza Frontiere, siamo una ONG e non torneremo in Libia” e scoppia un applauso.