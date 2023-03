Migranti, la Guardia Costiera soccorre 500 persone - il video dello sbarco a Crotone

Continuano i soccorsi in mare di imbarcazioni a rischio.

Anche nella notte, la Guardia Costiera ha operato in mare per mettere in sicurezza diverse imbarcazioni, con a bordo un totale di circa 1300 migranti. I soccorsi sono resi difficili dalle brutte condizioni del mare.

Poco dopo le 00:30 è attraccata al porto di Crotone un'imbarcazione che trasportava circa 500 migranti, soccorsi al largo della costa calabrese. Si tratta di un peschereccio in pessime condizioni, che stava navigando in un mare forza 6. La barca è arrivata scordata da tre motovedette della Capitaneria di Porto di Crotone e protetta da un rimorchiatore. Le operazioni di sbarco sono iniziate poco prima dell'una. I migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto.

Oltre 480 migranti sono stati intercettati in mare dalla nave Diciotti, mentre stava facendo rotta verso Lampedusa per trasferire centinaia di ospiti dall'hotspot. L'imbarcazione della Guardia costiera è successivamente arrivata all'isola delle Pelagie dove ha preso a bordo 188 persone che erano nella struttura di contrada Imbriacola, dove ci sono 2.700 profughi a fronte dei 400 posti ufficialmente disponibili.