Migranti morti intrappolati nel centro di detenzione: 32 terribili secondi inchiodano le guardie

Trentadue secondi raccontano la tragedia nel centro di detenzione per immigrati di Ciudad Juárez, nel Messico settentrionale, città al confine con gli Stati Uniti. Divampano le fiamme e le persone dietro le sbarre chiedono alle guardie di aprire i cancelli. Non lo fanno e la stanza si riempie ben presto di fumo, che diventa sempre più denso. Inutile la richiesta di un uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre prende a calci una porta chiusa. Dall'altra parte delle sbarre, nessuno dei tre agenti presenti risponde alla richiesta di aiuto.

Il video - la cui veridicità è stata confermata dal ministro dell'Interno Adán Augusto López Hernández - è una bomba che ha scatenato sui social media accuse di negligenza da parte delle autorità.

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha dichiarato che si ritiene che i migranti abbiano acceso il fuoco in segno di protesta perché temevano di essere deportati. “Hanno messo delle stuoie alla porta e le hanno incendiate per protesta, senza immaginare che ciò avrebbe causato questa terribile tragedia”, ha dichiarato ai giornalisti. Nel rogo sono morte 39 persone, altri 29 sono ricoverati in ospedale con ustioni gravissime.