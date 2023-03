Milioni di galassie da scoprire nelle nuove immagini simulate del Telescopio Spaziale Roman

La versione simulata della ricerca basata su quelle che potranno essere le osservazioni del Telescopio Spaziale Roman presentata dall'Agenzia spaziale statunitense contiene un numero impressionante di galassie - 33 milioni, insieme a 200.000 stelle in primo piano della Via Lattea - e rappresenta solo una piccola parte delle potenzialità di indagine dell’universo grazie al nuovo telescopio in costruzione.

"Il volume di dati che Roman restituirà è senza precedenti per un telescopio spaziale", ha dichiarato Michael Troxel, professore di fisica alla Duke University di Durham, North Carolina e a capo del team di scienziati che ha prodotto la simulazione, "La nostra simulazione è un banco di prova che possiamo utilizzare per assicurarci di ottenere il massimo dalle osservazioni della missione".

Il team di scienziati ha attinto i dati da un universo simulato originariamente sviluppato a supporto della pianificazione scientifica dell'Osservatorio Vera C. Rubin, in Cile e destinato a entrare in funzione nel 2024.

Il progetto del nuovo telescopio, pensato per sostituire Hubble e originariamente denominato WFIRST (Wide-Field Infrared Survey Telescope), risale a una decina di anni fa. Dopo varie vicissitudini a causa del sovrapporsi di altri costosi progetti come il Telescopio Spaziale James Webb e le missioni verso la Luna e Marte, WFIRST ha ricevuto dal Congresso Usa i finanziamenti necessari e il lancio è attualmente programmato per il maggio del 2027.

Nel 2020, la NASA ha deciso di dedicare la missione WFIRST a Nancy Grace Roman, la grande astronoma americana considerata la “madre di Hubble” per aver creato il programma di astronomia spaziale dell'agenzia spaziale statunitense di cui è stata la prima dirigente donna.

Tra gli obiettivi dichiarati della missione Roman vi è la ricerca di pianeti extrasolari mediante il microlensing gravitazionale, l'evoluzione dell'universo e la crescita della struttura cosmica, con l'obiettivo finale di misurare gli effetti dell'energia oscura, la coerenza della teoria della relatività generale e la curvatura dello spaziotempo.

Sul telescopio verrà installato uno specchio primario del diametro di 2,4 m sul modello di quello di Hubble, ma con la capacità di operare in uno spettro più ampio, compreso il vicino infrarosso.