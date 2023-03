Minacce a Messi, uomini armati sparano 14 colpi contro il negozio dei suoceri: “Ti aspettiamo”

Uomini armati hanno sparato quattordici colpi contro il supermercato di proprietà della famiglia della moglie di Lionel Messi, Antonela Roccuzzo. Attacco accompagnato da un messaggio minaccioso, scritto su un pezzo di cartone: “Messi, ti stiamo aspettando. Javkin è uno spacciatore, non si prenderà cura di te”. La vicenda è avvenuta a Rosario, protagonisti due persone in moto che hanno aperto il fuoco contro le saracinesche e il portone del negozio di alimentari “Unico”, che si trova nella frazione Lavalle. Chi è Pablo Javkin? È il sindaco di Rosario, preoccupato per l'aumento della criminalità e per la necessità di arruolare più agenti di polizia. Né Messi, che recentemente ha vinto il premio come miglior giocatore della FIFA, dopo aver capitanato l'Argentina al trofeo della Coppa del Mondo 2022, né sua moglie hanno rilasciato commenti. Il giocatore del Paris Saint-Germain potrebbe tornare in Argentina alla fine del mese per scendere in campo in due amichevoli con la nazionale in programma il 23 marzo a Buenos Aires, ospite il Panama, e qualche giorno dopo a Santiago del Estero contro il Curaçao.