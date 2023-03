8 Marzo, Italia e Ucraina insieme all'Onu contro gli stupri di guerra

A margine della 67esima sessione della Commissione dell'Onu sulla condizione delle donne, in corso a New York, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella ha avuto un incontro con la sua omologa ucraina Kateryna Levchenko. Durante il colloquio la ministra Roccella

ha ribadito l'impegno dell'Italia affinché sia garantita giustizia alle donne ucraine vittime dei crimini di guerra, oltreché un supporto concreto perché siano aiutate a superare il trauma.

"Essere qui - ha spiegato la ministra - rafforza il nostro impegno globale nei confronti di tutte quelle donne e ragazze che ancora oggi non vedono protetti i loro diritti e le loro libertà".

Le dichiarazioni raccolte dall'inviato Rai a New York, Alessandro Marchetti