Minori e social: servirà il consenso dei genitori. Nuova legge nello Utah

La legge, che entrerà in vigore nel marzo 2024, è stata annunciata in risposta ai timori per la crescente dipendenza dei giovani dai social media e ai rischi per la sicurezza, come il bullismo online, lo sfruttamento e la raccolta dei dati personali dei minori.

"Non siamo più disposti a permettere che le aziende di social media continuino a danneggiare la salute mentale dei nostri giovani", ha detto Spencer Cox, governatore dello Stato occidentale degli Stati Uniti, che ha firmato due disegni di legge sul tema.

Le proposte di legge impongono alle aziende di social media di garantire ai genitori il pieno accesso agli account dei figli e di creare un "coprifuoco" predefinito che blocchi l'accesso notturno agli account dei bambini.

Le proposte di legge prevedono inoltre multe per le aziende di social media che si rivolgono a utenti di età inferiore ai 18 anni con "algoritmi che creano dipendenza" e rendono più facile per i genitori fare causa alle aziende di social media per danni finanziari, fisici o emotivi.