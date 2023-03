Missile esplode in un cortile a Bakhmut: il video dalla finestra di un condominio, i vetri tremano

Il video - ripreso dall'interno di una abitazione - mostra l'esplosione sulla neve probabilmente di un missile. Il rumore è assordante, dalla deflagrazione terra e neve schizzano verso l'alto. Secondo il post - diffuso sui social ucraini - sarebbe avvenuta a Bakhmut.

Secondo il New York Times, i russi starebbero ottenendo "guadagni minimi" nella loro offensiva in corso sul fronte dell'Est, ma il costo sarebbe "spaventoso per entrambe le parti". Le forze russe - continua il quotidiano statunitense - "stanno attaccando lungo un arco di 160 miglia (256 km) nell'Ucraina orientale, per ottenere un vantaggio tattico prima di possibili offensive primaverili", ma i loro "guadagni sono minimi e hanno un costo spaventoso per entrambe le parti".

"Da Kupiansk - aggiunge il Nyt - nel nord, ad Avdiivka, nel sud, passando per Bakhmut, Lyman e decine di città intermedie, le forze russe stanno attaccando lungo un arco di 160 miglia nell'Ucraina orientale", scrive il quotidiano. Il Times osserva che "con poche persone o edifici rimasti intatti, i luoghi più contesi hanno poco da offrire oltre al controllo di strade e ferrovie che il Cremlino considera importanti per il suo obiettivo di conquistare l'intera regione orientale".

I funzionari e gli analisti occidentali hanno stimato circa 200.000 morti e feriti da parte russa. Non hanno dato pubblicamente i numeri delle perdite ucraine, ma sospettano che siano anch'esse enormi", prosegue il giornale.

Il New York Times ricorda che gli analisti militari occidentali avevano previsto una nuova grande offensiva russa in primavera dopo che Mosca aveva arruolato 300.000 uomini lo scorso autunno e ne aveva inviati molti in Ucraina. Ora, scrive, si chiedono se le forze armate russe siano così decimate da poter gestire poco più del tipo di attacchi già in corso. Allo stesso tempo, prevedono che gli ucraini organizzeranno una controffensiva, in vista di un grande afflusso di armi occidentali e di truppe fresche nelle prossime settimane e mesi.