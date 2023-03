Missile russo colpisce un palazzo a Zaporizhzhia, Aiea preoccupata per la centrale nucleare

Nell'incontro fra il direttore generale dell'Aiea, Agenzia internazionale per l'energia atomica) Rafael Mariano Grossi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella città di Zaporizhzhia, coperto in esclusiva da Associated Press, Grossi ha espresso a Zelensky la sua preoccupazione per il fatto che la situazione nella centrale nucleare "non sta migliorando" e ha sottolineato che la situazione all'impianto rimane tesa a causa della militarizzazione dell'area circostante e del recente blackout dell'impianto. Non è la prima volta che ciò accade da quando le forze russe l'anno scorso ne hanno preso il controllo. Grossi ha in programma di visitare questa settimana la centrale, controllata dalle forze russe. L'Aiea ha personale permanente di stanza nell'impianto.

Grossi ha confermato con il suo settimo viaggio in Ucraina l'impegno ed il sostegnoall'Ucraina da parte dell'Aeia per "tutto il tempo necessario". All'incontro fra lui e Zelensky hanno partecipato anche altri funzionari dell'Aiea, il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak e il capo dell'operatore nucleare statale ucraino Energoatom, Petro Kotin. Durante la sua permanenza a Zaporizhzhia, Zelensky ha anche ispezionato le postazioni militari nella provincia parzialmente occupata e ha premiato i soldati con onorificenze militari. Il presidente ha anche visitato i soldati feriti negli ospedali della città e un edificio che, secondo Kyiv, è stato colpito dalle forze russe mercoledì scorso, uccidendo almeno una persona. A gennaio l'Aiea ha annunciato l'invio di squadre di esperti in tutte e quattro le centrali nucleari ucraine per ridurre il rischio di incidenti; la sua presenza permanente in tutti gli impianti nucleari ucraini ha segnato un'espansione senza precedenti per l'agenzia. Questa presenza include l'impianto di Chernobyl, ormai chiuso, protagonista dell'incidente nucleare del 1986.