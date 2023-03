I missili lanciati dal caccia Su-25 delle Forze Armate ucraine illuminano il cielo

Due aerei Su-25 ucraini sfrecciano nel cielo e sparano missili, le immagini impressionanti della velocità dei caccia, con il cielo illuminato dalle esplosioni che sembrano fuochi artificiali.

Un efficace filmato - probabilmente di repertorio, non si precisa località e data delle riprese - è stato postato su Telegram sul profilo dell'esercito ucraino.

Il filmato diventa virale in rete, dove spesso entrambi gli schieramenti (Russia ed Ucraina) pubblicano video efficaci per dimostrare la potenza e l'affidabilità di entrambe le forze aeree e d'artiglieria.

Il "vecchio" caccia Su-25 è usato sia da Mosca che Kiev in modo massiccio, sin dall'inizio della guerra. Incombe sul futuro ucraino la partecipazione o meno dell'alleata di Putin, la Bielorussia, sia per ragioni geografiche (il suo confine è a poca distanza dalla capitale, Kiev) che militari ma fino ad ora Minsk non ha preso la decisione di entrare concretamente sul campo nel conflitto. Ma il supporto logistico e di armamenti, sembra ormai confermato da più fonti ed analisti militari: il paese si è detto infatti "pronto a costruire aerei d'attacco Sukhoi Su-25" per la Russia. Lo aveva annunciato il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, al termine di uno degli ultimi incontri con il presidente russo Vladimir Putin, nella sua residenza vicino Mosca.

Il nostro governo - così il leader di Minsk - "è pronto per la produzione di aerei d'attacco Sukhoi Su-25, che si sono dimostrati efficenti in Ucraina. Siamo pronti a produrli in Bielorussia se la Federazione Russa ci darà supporto tecnologico", così detto Lukashenko a fine Febbraio scorso, citato dall'agenzia stampa bielorussa BeLta.