Mission impossible a Bari: è caccia grossa a Tom Cruise, le riprese della star in Puglia

Il passaparola stupisce come un effetto speciale: Tom Cruise a Bari per girare l'ottavo capitolo di Mission Impossibile. Alloggerebbe all'Hotel delle Nazioni, sul lungomare, per un soggiorno super-blindato. E' bastata qualche vettura con i vetri oscurati parcheggiata nelle vicinanze per scatenare la caccia. Occhi anche puntati al cielo, perché la star di Hollywood ieri è stata vista ieri all'aeroporto poco prima di imbarcarsi su un elicottero per raggiungere una nave USA al largo, in acque internazionali, dove dovrebbero essere girate alcune spettacolari scene delle ultime avventure di Ethan Hunt. Ma la vera missione impossibile è incontrarlo.