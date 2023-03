Muffa sulle pareti, stoviglie nel bagno e cibi scaduti: il video del Nas nelle mense scolastiche

Il filmato dei controlli dei Carabinieri del Nas in tutta Italia: irregolarità nel 31% delle mense scolastiche, chiuse 9 cucine. I militari hanno riscontrato - tra le altre violazioni - prodotti congelati al posto di quelli freschi, un “finto” parmigiano spacciato come Dop, addirittura un bagno della palestra trasformato in deposito stoviglie ed utensili da cucina (in una scuola di Potenza), e persino - così in un comunicato - una “pasta e patate”, però senza patate: somministrata agli alunni di un istituto della provincia di Caserta. Ma da Sud a Nord, passando per il centro, le irregolarità sono diffuse in tutta Italia: in un istituto paritario di Bergamo, i Nas hanno riscontrato l'impiego di pasta fresca scaduta e farine con termine di conservazione oltrepassato da un anno.

Nel corso di tre ulteriori controlli nelle mense di altrettanti plessi scolastici della provincia, sono state accertate condizioni igieniche carenti, utilizzo di cibi scaduti e presenza di generi alimentari mal congelati. A Treviso sequestrati 40 kg di carne, ortofrutta e latte, in parte scaduti ed in parte conservati in confezioni anonime: al gestore del locale sono state contestate gravi carenze igienico-sanitarie.

Nella mensa di una scuola primaria della provincia di Pavia sono state constatate invece, infiltrazioni d'acqua, presenza di muffe, pannelli del soffitto divelti.

Trecentoquarantuno mense scolastiche irregolari, nove cucine chiuse. E' questo il bilancio della serie di controlli in tutto il paese, da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il ministero della Salute per la verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense presso gli istituti.

“L'attività ispettive ha interessato 1.058 aziende di ristorazione collettiva all'interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori, sia pubbliche che private. Tra le ditte controllate, 341 hanno evidenziato irregolarità, pari al 31%, accertando 482 violazioni penali e amministrative, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per 240 mila euro, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti e nelle condizioni d'igiene nei locali di preparazione dei pasti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d'appalto, nella regolarità di impiego delle maestranze e relativo possesso di adeguata qualifica e preparazione professionale.”