Napoli, il divieto alcolici per Italia-Inghilterra non funziona: ovunque ci sono bottiglie di birra

In una città blindata per l'invasione dei tifosi inglesi tutto si è svolto pacificamente, al contrario delle recenti immagini del 15 marzo scorso quando ci fu la devastazione dei tifosi tedeschi in piazza del Gesù. Un brutto ricordo, ancora recente, da archiviare. Al contrario la partita Italia-Inghilterra non ha fatto vivere momenti di tensione, anche se in giro c'erano gli ultras del Napoli. La regola è stata: “Se non si tocca la città nessuno tocca gli inglesi”. Ammesso e non concesso ci fosse un monito non scritto, fortunatamente le tifoserie non si sono affrontate. Meno rispettata l'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi, che vietava la vendita di alcolici in alcune zone della città dalle 7 alle 24 di giovedì 23 marzo. La zona di Piazza Municipio è apparsa invasa da bottiglie di birra vuote lasciate da tifosi inglesi. Per la cronaca, gli azzurri hanno perso 1-2.