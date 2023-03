Nashville, la strage in mimetica e col cappello rosso: ecco le armi utilizzate dalla giovane killer

La polizia ha identificato la donna che ha sparato in una scuola elementare cristiana privata a Nashville uccidendo tre alunni, di 9 anni, e tre adulti. Si tratta di Audrey Hale, 28 anni, che in passato aveva frequentato la stessa scuola. La donna viene ripresa dalle telecamere a circuito chiuso mentre fa irruzione nell'edificio imbracciando un fucile d'assalto. È vestita con pantaloni e gilet militari e un cappellino rosso. Hale ha con sé tre armi da fuoco quando entra nella Covenant School frantumando il vetro attraverso una porta laterale . L'attacco si è svolto in circa 14 minuti. Secondo le ricostruzioni della polizia, la killer aveva le mappe della scuola e avrebbe esplorato un secondo possibile luogo per l'incursione.