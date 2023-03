Nasin Eshqi: "Dall'esilio voglio essere la voce della mia gente"

La storia di Nasin Eshqi, campionessa di kickboxing nata e cresciuta a Teheran, è già nota a molti grazie a Climbing Iran un documentario del 2020 a lei dedicato firmato da Francesca Borghetti.



Ora quel documentario diventa un podcast per Raiplaysound dal titolo Nasin, Iran verticale e alla luce della protesta antigovernativa in corso contro gli ayatollah, continua a raccontare la scelta di una donna coraggiosa, divenuta una fuoriclasse dell'alpinismo, mai dimenticando da cosa fosse fuggita e quale fosse la sua sfida: un racconto di resistenza alla Repubblica islamica dell'Iran cominciata quando aveva 23 anni.

La lotta di Nasin, oggi esule 39enne, contro l'hijab islamico obbligatorio è cominciata molto prima dell'attuale rivolta in corso per Masha Amini dilagata in Iran. Lotta divenuta simbolica con la disciplina dell'arrampicata sulla roccia che ha scelto dopo il kickboxing, perché dice: “lottare contro un avversario è diverso che lottare contro se stessa e i propri limiti”. A Rainews.it racconta le ragioni di quella scelta.

“Non mi è mai piaciuto indossare l'hijab mentre faccio sport perché lo trovo pericoloso, sia quando gareggiavo per il kickboxing che per l'arrampicata, e poi perché non volevo essere uno strumento di propaganda per la religione islamica, perché non l'ho mai voluta sposare come religione, è oppressiva per le donne. È da quando sono bambina che non mi è mai piaciuta, ma non lo potevo dire, sono riuscita solo attraverso lo sport”.

Nasin che oggi vive in una località segreta, è stata ripetutamente minacciata in questi lunghi anni di sport senza velo, ma non ha mai avuto paura: “Più che paura provo rabbia per la situazione, mi chiedo perché solo per essere donna una dovrebbe essere uccisa o avvelenata se non segue le regole della repubblica islamica, è disumano quello che succede, trovo incomprensibile il comportamento del regime islamico, il regime islamico è psicopatico, perché altrimenti dovrebbe uccidere i suoi simili, neanche gli animali della stessa specie lo fanno tra loro, è veramente folle!”

Dopo l'esilio, per persone come lei, è difficile tornare in patria: “Non tornerò in Iran perché se torno là con il film che mi è stato dedicato, sarebbe la via diretta per la prigione, quindi non voglio andare in prigione e essere zittita, voglio che la mia voce sia ascoltata, voglio essere utile come ho sempre sperato di essere, utile a qualcuno come quando insegno alla mia gente, ai miei allievi, utile alla causa delle donne, a chi non ha voce perché internet è bloccato, questa ora è un'opportunità per essere la voce della mia gente”.

Oltre a una atleta professionista ora Nasin si sente un'attivista, ma l'opposizione fuori dall'Iran è unita? “In ogni comunità ci possono essere piccole mancanze di ordine o organizzazione, ma le forze dell'opposizione che ci sono oggi fuori dall'Iran sono molto unite e sono convinta che fanno paura all'attuale regime, che a sua volta per questo tenta una propaganda contro di loro fuori dall'Iran per farli litigare o dividere, sono quarant'anni che ci prova ma non hanno successo, vede io sono convinta che vivere e imparare fuori dall'Iran a ognuno di noi fa capire quanto sia importante avere un altro punto di vista, quindi trovo impossibile che il regime possa ingannarci oggi”.