Nella mente degli adolescenti: due milioni di euro dall'Europa per svelarne i segreti

L'intervista di Roberta Mocco alla ricercatrice italiana di Cagliari, che ha ottenuto un ingente finanziamento europeo per una ricerca innovativa, che ha come oggetto i meccanismi neurobiologici che portano a depressione, sindrome bipolare, autismo, schizofrenia nei preadolescenti: il progetto di ricerca di eccellenza dell'Università di Cagliari, in Sardegna, premiato dall'Europa con un prestigioso riconoscimento e 2 milioni di euro.

L'European Research Council, ha assegnato alla neuroscienziata e farmacologa cagliaritana Miriam Melis (dipartimento di Scienze biomediche di UniCa), un "Consolidator Grant" per l'esattezza di 1.999.138 euro, per "proseguire con indipendenza scientifica nei suoi studi".

L’obiettivo del suo studio, la cui ricerca ora riceverà un ingente finanziamento, è di capire con precisione i meccanismi neurali e molecolari che regolano l’integrazione sensoriale, cioè "identificare cosa distingue gli individui sani, maschi e femmine, da quelli ipersensibili per capitalizzare sui meccanismi di resilienza e proteggere in futuro le persone a rischio per consentire loro un normale sviluppo".