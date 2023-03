New York Times: Il gasdotto Nord Stream sabotato da un "gruppo pro-Ucraina"

Il New York Times scrive che secondo informazioni acquisite dall'intelligence degli Stati Uniti ci sarebbe un gruppo filo ucraino dietro al sabotaggio dello scorso anno del gasdotto Nord Stream, che riforniva l'Europa di gas russo. La Casa Bianca si limita finora a dire che gli accertamenti sono ancora in corso, ma la pista di un'azione a favore di Kiev sarebbe la stessa su cui indaga anche la Germania. I media tedeschi sostengono che gli inquirenti sono riusciti a

identificare l'imbarcazione utilizzata per l'operazione: uno yacht noleggiato da una società con sede in Polonia che risulta di proprietà di due ucraini.

Non ci sono prove che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il suo governo o i comandi dell’esercito fossero a conoscenza dell’operazione, scrive ancora il quotidiano americano. Stessa cosa per il governo di Mosca.

Il servizio dell'inviato Rai a New York, Alessandro Marchetti