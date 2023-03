Non è una salsa né un flamenco: ecco “Naatu Naatu”, la miglior canzone originale agli Oscar 2023

L'Oscar 2023 per la migliore canzone originale è andato a “Naatu Naatu” dal film “RRR”, saga epica nella lingua indiana Telugu diretto da S. S. Rajamouli. La musica è di M.M. Keeravaani mentre il testo è stato scritto da Chandrabose. “Naatu Naatu” ha così superato le due grandi favorite: Rihanna e Lady Gaga, ma anche “Applause” di Diane Warren, dal film collettivo “Tell It like a Woman”, che conteneva un po' di Italia: la produzione è infatti delle italiane Ilbe di Andrea Iervolino e Lady Bacardi e We Do It Together di Chiara Tilesi e tra le registe figura Maria Sole Tognazzi mentre tra le attrici c'è Margherita Buy.