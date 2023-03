"Non hanno paura di annegare", l'esclusiva testimonianza dello scafista libico sul traffico migranti

Uno scafista libico racconta come funziona la tratta dei migranti, il traffico lucroso che porta tanti disperati a salire "anche in 120 persone" su piccole imbarcazioni alla volta delle coste italiane e poi dell'Europa.

"Non hanno paura di annegare", così nell'esclusiva testimonianza raccolta da Rainews24. L'uomo è intervistato di spalle, perchè vuole mantenere l'anonimato.

Secondo quanto sostiene, altri scafisti africani (Non libici) agiscono senza scrupoli perchè "Fanno qualsiasi cosa per fare i soldi".