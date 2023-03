Bianca Balti e le donne, la modella mette in imbarazzo Francesca Fagnani

Francesca Fagnani ieri su “Belve”, la trasmissione di Raidue, ha intervistato la super modella Bianca Balti, le sue risposte imbarazzano la stessa conduttrice: “Ho baciato donne, toccato donne ma non mi piace la vagina”, e poi, un'altra replica "inaspettata" della Balti alla conduttrice: "Farei volentieri a meno degli uomini, se non fossi attratta da quella parte"

"Prego il mio Dio di alleviarmi dalla mia attrazione verso il pene", continua la modella. Una confessione a cuore aperto in un'atmosfera leggera e scherzosa della Balti, dove però c'è stato anche spazio per il racconto di esperienze drammatiche, vissute prima di diventare famosa: "A diciotto anni ho subìto uno stupro. Ero ad un rave in stato d'ebbrezza, non ero lucida - prosegue la modella nella toccante testimonianza - È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza" .