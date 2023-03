Non solo otto marzo. Silvana Piacentino: "Non scoraggiarsi davanti alle difficoltà ma farne tesoro"

I vertici mondiali e nazionali del WWF sono occupati da donne appassionate e volitive che da sempre si impegnano nella difesa dell’ambiente. È il caso di Silvana Piacentino, direttrice della Riserva e Oasi WWF delle Saline di Trapani e Paceco, 1.000 ettari di terra mare e sale che ospita 470 specie di piante e 270 di uccelli tra svernanti e nidificanti. “Ho cominciato a lavorarci a soli 21 anni. Non è stato semplice: nel 1997 l’essere una donna, giovane e per di più del luogo, che si batteva per salvare un pezzo di Natura era difficile da comprendere”. Il suo consiglio per le ragazze è di non scoraggiarsi davanti alle difficoltà, ma farne tesoro per il futuro. Mariella Zezza