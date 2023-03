Novara, le esplosioni e le fiamme dalla fabbrica di solventi. Poi il timore della nube tossica

Allarme a Novara e nel circondario per l'incendio scoppiato nell'azienda chimica Kemi srl, che tratta solventi chimici nell'area industriale di San Pietro Mosezzo (Ai confini con il capoluogo novarese). Il vento sta spostando la nube nera verso la Lombardia e il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, ha invitato tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse e a non uscire di casa “se non strettamente necessario”.

Le immagini documentano le alte fiamme mentre divorano alcune aree della fabbrica. È possibile anche udire delle esplosioni che stando a quanto dichiarato dalle autorità sarebbero dovute a tombini saltati.

“Non sembrano esserci situazioni di rischio al momento nell'aria e nelle acque di Novara”, comunica Arpa Piemonte dopo i primi controlli effettuati con strumentazione portatile su monossido di carbonio, formaldeide e acido solfidrico. “Al momento non ci sarebbero situazioni di pericolo”, sostengono i tecnici dell'agenzia dell'ambiente che sono sul posto e proseguiranno i controlli sulla qualità dell'aria, sulla gestione delle acque di spegnimento e sulle potenziali ricadute dei fumi.