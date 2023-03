Nuove tensioni questa notte a Napoli: il racconto di Enzo Perone della Tgr Napoli

Ancora tensione questa notte nelle strade attorno il lungomare di Napoli dove sono assiepati i tifosi del Francoforte caricati sugli autobus dopo gli scontri di ieri pomeriggio al centro storico di Napoli. Auto con i vetri

infranti lungo via Chiatamone e via Santa Lucia. Gli ultras del Napoli, di ritorno dallo stadio Maradona, hanno percorso liberamente via Caracciolo e poi hanno raggiunto la strada che costeggia gli hotel dove alloggiano i rivali tedeschi. Ed è stato in quel momento che gli ultras del Francoforte hanno nuovamente tentato di creare danni. Dall'alto un elicottero sorveglia la situazione. Il racconto dei nuovi scontri di Enzo Perone della Tgr Napoli.