Nuovi momenti di tensione questa notte a Napoli: ancora lanci di petardi e bombe carta

Carabinieri e polizia in assetto antisommossa bloccano le cinque possibili vie d'accesso al lungomare di Napoli. Un elicottero sorvola la zona segnalando a chi è in strada movimenti sospetti di gruppi di ultras del

Napoli in scooter. Questa la notte che stanno vivendo migliaia di residenti nella zona di Chiaia che sin dalle primo pomeriggio sono state vittime di scene di guerriglia. Poco fa il tentativo fallito dei tifosi del Napoli di assalire l'area blindata del Lungomare. Hanno lanciato bombe e sono stati fatti allontanare con lacrimogeni e cariche di contenimento. Sul posto sono arrivate anche due blindati. Via Chiatamone e parte di via Santa Lucia restano off limits.