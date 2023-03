Il nuovo Superman arriverà nel 2025: James Gunn annuncia "Legacy"

James Gunn dirigerà un nuovo film di Superman, da lui scritto, intitolato Superman: Legacy. Uscirà l'11 luglio del 2025. Il regista lo ha annunciato insieme al socio della DC Studios Peter Safran. Nella pellicola il supereroe farà i conti con la sua doppia cultura: figlio aristocratico di Krypton poi cresciuto in una cittadina del Midwest americano nei panni di Clark Kent. “Superman: Legacy” sarà il primo titolo di un nuovo universo connesso della DC, e sarà seguito da The Batman Part II di Matt Reeves, previsto per ottobre 2025.