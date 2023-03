Oggi alle 18:12 scossa di terremoto di magnitudine 6.9 in Equador, i video della rete

Si è registrata oggi alle 18:12 una scossa di terremoto di magnitudo 6.9 che ha avuto epicentro sulla costa nella provincia di Guayas, a 80km dal capoluogo di provincia Guayaquil, la seconda città più grande dell’Ecuador. L’epicentro della scossa è stato individuato ad una profondità di 44 chilometri, seguita da una seconda di magnitudo 4.8 avvertita anche in Perù e Argentina. Sulla rete circolano i video di persone che fuggono in preda al panico, di alcuni edifici crollati e dei danni provocati dal sisma. Al momento non ci sono notizie precise ma si parla già di almeno 6 vittime.