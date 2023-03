Måneskin, Damiano fa cantare Thomas, il video fa oltre 3,5 milioni di visualizzazioni

Oltre 3,5 milioni di visualizzazione per il video pubblicato sul canale TikTok dei Måneskin in cui, per rispondere ad una richiesta di un loro fan, Damiano fa cantare il chitarrista del gruppo Thomas Raggi che si presta con grande ironia. Tra i commenti divertiti leggiamo note come “Ecco perché canta Damiano”. Le canzoni eseguite da Thomas spaziano da lacune hit del gruppo a grandi classici della musica italiana come Battiato.