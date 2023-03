Oscar 2023, Lady Gaga incanta con “Hold My Hand”: la performance in jeans e t-shirt, senza trucco

Grande successo per Lady Gaga che, nella notte degli Oscar 2023, si è presentata sul palco senza trucco, con un look decisamente sobrio regalando una straordinaria versione di “Hold my hand”: la canzone candidata alla statuetta per il film “Top Gun: Maverick”. Dopo il celebre successo con il duetto con Bradley Cooper con il brano vincitore dell'Oscar 2019 “Shallow”, la cantante ha di nuovo incantato gli Academy Awards offrendo uno spettacolo unico. “Penso che tutti abbiamo bisogno l'uno dell'altro, abbiamo bisogno di molto amore per attraversare questa vita, e tutti abbiamo bisogno di un eroe”, ha dichiarato prima della performance. Ad ogni modo, il premio Oscar per la miglior canzone originale è stato assegnato a Maragadha Mani e Chandrabose per “Naatu Naatu”, colonna sonora del film “RRR”. In lizza c'erano Lady Gaga e Rihanna.