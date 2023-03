Oscar 2023, Lenny Kravitz al pianoforte ricorda le star scomparse. Omaggio a Gina Lollobrigida

Al Globe Theatre di Hollywood, Lenny Kravitz si è presentato in abito scuro e camicia aperta sul torace, coperto da catenoni d'oro bianco e argento e una enorme croce. Naturalmente, occhiali scuri per la sua esibizione dedicata al ricordo delle personalità di Hollywood che sono scomparse nell'ultimo anno. Tante le star defunte a cominciare da Gina Lollobrigida menziona così come il truccatore di Moulin Rouge, Maurizio Silvi. Al pianoforte Kravitz, 58 anni, ha eseguito magnificamente “Calling All Angels”. Tra gli altri professionisti dell'industria cinematografica menzionati ci sono Kirstie Alley, Ray Liotta, Angelo Badalamenti, Jean-Luc Godard, Irene Cara, Julie Reichert, Burt Bacharach, Angela Lansbury, Mary Alice, James Caan e Raquel Welch.