Oscar 2023, Rihanna magnetica col pancione in bella mostra canta “Lift Me Up”

Una straordinaria Rihanna ha fatto scalpore agli Oscar 2023 quando si è presentata col pancione in bella mostra. La cantante delle Barbados, incinta del secondo figlio, ha emozionato il pubblico con una performance notevole intonando il singolo “Lift Me Up”. Il brano, che parla di speranza, è stato accompagnato da una voce potente e coinvolgente. La star ha ricevuto la standing ovation del pubblico per la sua determinazione e forza, nonostante le sia sfuggita la statuetta come miglior canzone. Il premio è stato assegnato a sorpresa a “Naatu Naatu”, colonna sonora del film “RRR”.