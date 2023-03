Due Ferrari si schiantano sulla recinzione di una villa: la curva stretta, il volo e le fiamme

Due Ferrari arrivano in prossimità di una curva stretta e finiscono fuoristrada: saltano il fosso e “volano” contro la recinzione di una villetta con piscina. Il doppio incidente, avvenuto a Osimo (Ancona), è stato ripreso dalle telecamere dell'abitazione coinvolta: le supercar, una dietro l'altra, hanno sfondato la recinzione della villa, con residui di terra e pezzi di carrozzeria che hanno raggiungono la piscina. La Ferrari blu, in particolare, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili urbani, e la squadra dei vigili del fuoco di Osimo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le auto. Al volante dei due bolidi - una vettura benzina e l'altra ibrida - due uomini di nazionalità belga di 50 e 54 anni, uno rimasto leggermente ferito, in vacanza da amici. A bordo di uno dei due mezzi c'era anche una passeggera.