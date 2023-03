Indian Wells 2023, Panatta: "Djokovic deve attenersi alle disposizioni, starà a casa"

"Anche Djokovic si deve attenere alle disposizioni che vietano l'ingresso nel Usa chi non è vaccinato contro il Covid.

Lui fa delle scelte etiche, per quanto riguarda la ua etica, però può pagarne anche le conseguenze. Se in America hanno deciso così, non possono fare una deroga, anche e si chiama Djokovic". E' quando ha dichiarato Adriano Panatta ai microfoni di RaiNews24