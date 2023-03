EMBARGO La visita a Napoli nel 2015: l'esilarante "assalto" a Papa Francesco delle suore di clausura

Dal programma “Vita in diretta” del 23 marzo 2015: il momento in cui un gruppo di suore di clausura, che partecipano alla celebrazione nella cattedrale di Napoli, si lanciano verso il Papa per salutarlo e portargli dei doni. L'arcivescovo della città, Crescenzio Sepe, le richiama inutilmente, lasciandosi andare a una serie di battute esilaranti