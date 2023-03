Parlamento israeliano blinda Netanyahu: le proteste contro il premier a processo per corruzione

La Knesset (Il parlamento monocamerale di Israele, ndr) ha trasformato in legge uno dei primi tasselli della contestata riforma della giustizia avanzata dal governo. Il provvedimento - approvato con 61 voti a favore e 47 contrari in una maratona notturna - impedisce alla Corte Suprema di dichiarare, per vari motivi, “inadatto” alla sua carica un primo ministro in costanza di mandato. Una legge considerata dai media “ad hoc” per Benjamin Netanyahu, visto che il premier poteva essere considerato in conflitto di interessi proprio con la riforma a causa del suo processo per corruzione in corso a Gerusalemme. Intanto scatta l'ennesimo giorno di protesta nazionale.

Già l'avvocato generale dello stato, Gali Baharav-Miara, aveva sollevato il problema. Con la nuova legge, un premier può essere rimosso dalla sua posizione solo per impedimento fisico o mentale. E questo deve essere approvato almeno dal 75% dei ministri dell'esecutivo e se il premier si rifiuta almeno dal 75% della Knesset.