Passeggia nudo per Verona, la polizia lo ferma: “Protesto contro i poteri forti”

Si è fatto notare e la gente di Verona non parla d'altro da quando i video hanno preso a circolare sulle chat private. Poi le condivisioni sono diventate pubbliche e dai social sono rimbalzate sui media. Protagonista un uomo che, in un giorno di pioggia, ha intrapreso la singolare iniziativa: passeggiare nudo per le vie affollate della città. Le immagini, virali, girate il giorno scorso, lo ritraggono fra la zona di ponte Nuovo e via Cappello, su ponte Navi, e in via Mazzini. Un gesto “da matto”, incomprensibile, spiegato così alle forze dell'ordine: “La mia è una forma di protesta contro i poteri forti”. Il manifestante è stato accompagnato in ospedale per accertamenti sanitari.