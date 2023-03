Perché rinunciare ad un aperitivo, anche se la Francia brucia?

Mentre la Francia impazzisce per le manifestazioni ad oltranza contro la riforma delle pensioni, c'è chi non è coinvolto o semplicemente preferisce staccare un‘oretta per godersi tranquillamente un bicchiere di vino davanti ai falò accesi in mezzo alla strada. Nel video diventato virale vediamo questi giovani accomodarsi e chiacchierare serenamente ai tavolini all’aperto di un bar all'ora dell'aperitivo.