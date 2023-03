Le immagini del Perù devastato dopo il passaggio del ciclone Yaku

Il Perù del Nord cerca di risollevarsi dopo le piogge torrenziali e le inondazioni causate dal potentissimo ciclone Yaku che ha già fatto almeno 6 vittime. In città come Trujillo o Lambayeque, l'acqua nelle strade arrivava alle ginocchia. La presidente Dina Boluarte ha affermato che il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in 400 distretti mentre cerca di portare soccorso alle regioni del Perù colpite più duramente. L'Istituto nazionale di protezione civile ha detto che 58 persone sono state uccise dall'inizio della stagione delle piogge, iniziata alcuni mesi fa.