Pioggia di soldi a Mosca: per evitarne il sequestro butta dalla finestra un sacco di denaro

Quando la polizia ha bussato alla porta del suo appartamento ha messo tutti i soldi in un sacchetto che ha precipitosamente buttato dalla finestra, pensando probabilmente di recuperarlo in un secondo momento. Ma non ha fatto bene i suoi calcoli.

L'uomo, un moscovita sospettato di attività valutarie illecite, si è trovato improvvisamente in casa gli agenti del FSB che l'hanno informato di dover fare una perquisizione, ma lui, in qualche modo, è riuscito a buttare giù dalla finestra un sacco con banconote da 500 euro, 100 dollari e monete d’oro, per un presumibile valore complessivo di centinaia di migliaia di euro.

L'involucro però non ha retto all'impatto e tutto il denaro si è riversato sul tetto sottostante e poi sul marciapiede. Una vera e propria pioggia di denaro. I passanti però non hanno fatto in tempo ad appropriarsene poiché gli agenti dei servizi russi sono stati più svelti, riuscendo a raccoglierlo tutto.