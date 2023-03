Piombino, rigassificatore: la controversa nave Golar Tundra monitorata dall'alto e via mare

La nave rigassificatore “Golar Tundra” staziona di fronte al porto di Piombino. Oggetto di scontro, ben prima del suo arrivo, le operazioni di attracco hanno richiesto delle operazioni speciali dopo la partenza dell'ultimo traghetto per l'Isola d'Elba. A scortare la nave rigassificatore sono stati il pattugliatore “Corsi”, della Guardia Costiera, oltre a due motovedette, l'elicottero Nemo e l'aereo Atr42. Un nave, per coloro a favore, che ci consentirà di ridurre la dipendenza del gas russo congiuntamente con i recenti accordi stipulati con l'Algeria, l'Azerbaigian e in vista della riapertura “dello storico gasdotto dalla Libia” e del gas “che potrà arrivare dal Mediterraneo orientale”. Non sono, però, d'accordo i cittadini che hanno accolto tra le proteste la “Golar Tundra”, oramai ancorata nel porto di Piombino. Qui resterò, secondo quanto dichiarato dal Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, “almeno tre anni” per poi spostarsi sull'Adriatico.