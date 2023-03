Vasto incendio nel nord-est dell'Argentina: scenario da incubo a Corrientes

L'incendio ha consumato circa 3.000 ettari di terreno nel Nord Est dell'Argentina. Il filmato girato da una persona che era in viaggio nella zona mostra enormi nuvole di fumo che si alzano dall'incendio e il traffico causato dal disastro, mentre vaste aree selvagge bruciano in modo incontrollabile. Vigili del fuoco, polizia e due aerei con bombe d'acqua sono stati impegnati per spegnere le fiamme nella provincia di Corrientes. È il più grande incendio segnalato nel 2023, secondo l'agenzia di stampa nazionale Telam.