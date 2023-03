Prefetto di Napoli: le forze dell'ordine hanno evitato contatto tra le diverse tifoserie

Ringrazio le forze dell'ordine a Napoli che ieri hanno lavorato tutto il giorno e alla fine sono riusciti fino a tarda notte a evitare il momento di contatto trale due tifoserie di Francoforte e Napoli". Lo ha detto il prefetto di Napoli Claudio Palomba nella conferenza stampa sugli incidenti nel giorno di Napoli-Eintracht Francoforte di ieri. "Il corteo di ieri dei tedeschi - ha spiegato il Prefetto -non è stato fermato dalla polizia. Alla fine ieri non è accaduto niente, era un corteo di persone non armate, se avessimo fermato il corteo e fossero andati in giro gruppi di 30-50 persone sarebbe stato più difficile controllarli".

"Se si fossero divisi - ha proseguito - sarebbe stato più difficile avere un controllo capillare dei singoli gruppi, quindi l'accompagnamento di tutti i tedeschi è stata una scelta. Non c'è stato contatto tra le due tifoserie, ci sono stati tentativi di sfondamento ma nessuno ha avuto contusioni tra tedeschi e napoletani e questo è il primario interesse, la tutela delle persone".