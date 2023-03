Premio Roberto Morrione 2022. L'inchiesta finalista 'Colpo di lusso in Birmania'

Dopo il colpo di stato in Myanmar, l’Unione Europea ha sanzionato diverse imprese statali birmane tornate nelle mani della violenta giunta militare. Dal settore nautico all’alta gioielleria: Colpo di lusso in Birmania mostra come il raffinato teak Burma e i preziosissimi rubini di Mogok continuino ad arrivare in Italia in maniera diretta o indiretta tramite Paesi terzi come Cina e Thailandia. Tutto ciò arricchendo le tasche delle imprese del lusso made in Italy sulla pelle del popolo birmano. L'inchiesta è di Francesco Boscarol, Ludovica Iacovacci, Priscilla Ruggiero, tutor Maria Cuffaro.