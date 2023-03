Le previsioni del tempo per giovedì 16 marzo 2023

NORD e CENTRO

Al Nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con il transito di velature e stratificazioni alte e sottili. Anche sulle regioni centrali avremo una prevalenza di cielo poco nuvoloso per sottili velature e qualche nube in più sui rilievi appenninici. Le temperature massime tenderanno ad aumentare leggermente sia al Nord che al Centro.

SUD E ISOLE

Sulle regioni meridionali soffieranno venti di tramontana moderati o forti che renderanno il cielo sereno o poco nuvoloso, come pure in Sardegna, provocando inoltre un abbassamento generale delle temperature minime; anche le massime caleranno, soprattutto su aree Adriatiche e Ioniche, mentre sulla stessa Sardegna sono previste in aumento.

I venti suddetti, inoltre, renderanno agitati il mar Adriatico meridionale e lo Ionio.