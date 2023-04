Previsioni del tempo per sabato 1 aprile 2023

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali addensamenti con debole neve sulle Alpi di confine occidentale. Isolati piovaschi su Friuli e Veneto, ampie schiarite altrove. Temperature in aumento. Al Centro, instabilità su marche settentrionali in serata, cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove con schiarite più ampie al mattino sul medio adriatico. Temperature stabili.



Sud

Alta pressione sub tropicale in indebolimento al sud e sulle isole maggiori e nuvolosità medio alta e stratiforme in generale aumento. Nubi più compatte sul basso versante tirrenico e sul Gargano dove non si escludono isolati e deboli piovaschi. Temperature in lieve aumento e valori massimi in genere compresi tra 16°C e 23°C. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali.