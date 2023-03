William in Polonia visita le truppe al confine con l'Ucraina e i rifugiati

Il principe William, erede al trono di Gran Bretagna, ha compiuto ieri un viaggio a sorpresa in Polonia, incontrando le truppe britanniche e polacche di stanza vicino al confine ucraino-polacco e lodando la loro "cooperazione a sostegno del popolo ucraino e della sua libertà".



Il principe di Galles ha visitato per la prima volta la base della 3a brigata della forza di difesa territoriale a Rzeszów, dove ha incontrato il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak e ha visto un'esposizione di equipaggiamento militare.



Mentre era lì, ha parlato ai soldati britannici e polacchi del solido cameratismo che si è formato da quando hanno iniziato a lavorare insieme.



Il principe William ha poi incontrato i membri delle forze armate britanniche per saperne di più su come hanno collaborato con le loro controparti polacche nelle operazioni a sostegno dell'Ucraina.



Atterrando nella capitale polacca di Varsavia, William ha dichiarato che è stato "fantastico" tornare in Polonia.



"Le nostre nazioni hanno forti legami. Attraverso la nostra cooperazione a sostegno del popolo ucraino e della sua libertà, che sono anche le nostre e le vostre libertà, questi legami vengono ulteriormente rafforzati", ha affermato l'erede al trono britannico.