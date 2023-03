Romano Prodi a "In mezz'ora": "Stupefatto, a posteriori sembra che tutti sapessero tutto"

“Sono stupefatto. Allora nessuno sapeva nulla, nessuno sapeva cosa fare e ora invece sembra che tutti sapessero tutto. Non capisco come la gente non ricordi cosa sia avvenuto”: così Romano Prodi, ospite di Lucia Annunziata in “Mezz'ora in più” su Raitre, risponde a una domanda sull'inchiesta aperta dalla Procura di Bergamo sul caso Covid in val Seriana.