Operazioni nel mar Ionio, la Guardia Costiera mette in salvo due pescherecci con migranti

"Proseguono le operazioni nel mar Ionio. Oggi, in area Sar italiana, due pescherecci con migranti a bordo sono stati soccorsi da quattro motovedette, nave Diciotti, nave Aringhieri e l'aereo Atr42 della Guardia Costiera". Lo scrive la Guardia Costiera su Twitter postando il video in cui si vedono due motovedette dei soccorritori che si accostano ai lati di un'imbarcazione con a bordo decine di naufraghi e in seguito le operazioni di trasbordo, a poca distanza c'è la nave ad attendere e monitorare.

In questo servizio della Tgr Sicilia tutte le operazioni di salvataggio delle ultime ore nel Mediterraneo.